Prezydent o roszczeniach wobec Polski. "To nie my wywołaliśmy tę wojnę"

– Jeżeli ktoś obawia się, że przyjdą tutaj i będą zgłaszali jakieś roszczenia do majątków, co do których nie było spadkobierców, w związku z II Wojną Światową, to ja powiem tak: to nie my wywołaliśmy tę wojnę – stwierdził ostro prezydent, przemawiając w Myślenicach. – Nie my mordowaliśmy bezbronnych ludzi w czasie tej wojny. Nie my tworzyliśmy obozy koncentracyjne. Myśmy w tych obozach koncentracyjnych byli więźniami, obok Żydów i innych narodów – dodał polityk.

– Powiem wszystkim, którzy czują się zaniepokojeni: bądźcie państwo spokojni. Jeśli ktokolwiek będzie chciał dochodzić w Polsce takich roszczeń, to żeby mógł dojść ich skutecznie, to najpierw musiałoby zmienione zostać polskie prawo, bo dzisiaj na to miejsca nie ma. Ja, jako prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, dopóki nim jestem, się na to nie zgodzę, żeby prawo w Polsce zostało tak zmienione – tłumaczył polityk.

Przypomnijmy, że w ubiegłym roku Kongres USA przyjął tzw. ustawę 447 (ang. The Justice for Uncompensated Survivors Today »JUST« Act) która przyznaje Departamentowi Stanu prawo do wspomagania organizacji międzynarodowych zrzeszających ofiary Holokaustu, a także – co najważniejsze – udzielenia im pomocy w odzyskaniu żydowskich majątków bezdziedzicznych. Ustawę w maju 2018 roku podpisał prezydent USA Donald Trump, przy zdecydowanym sprzeciwie środowisk polonijnych.

