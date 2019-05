Zmiana korespondenta TVP w USA. "Chcę mieszkać w Polsce"

Korespondentka Telewizji Polskiej w Stanach Zjednoczonych Zuzanna Falzmann wróci w czerwcu do kraju i będzie pracować w warszawskiej siedzibie TAI. Jej miejsce zajmie Rafał Stańczyk – informuje portal wirtualnemedia.pl. "Opowiadając na pytania: decyzję o powrocie do kraju podjęłam sama. Do USA będę często latać. Ale chcę mieszkać w Polsce" – napisała Falzmann na Twitterze.

Zuzanna Falzmann od 11 lat pracuje w Stanach Zjednoczonych. Z Telewizją Polską jest związana od 1 lipca 2016 roku. Wcześniej przez osiem lat była korespondentką Telewizji Polsat i szefem biura w Waszyngtonie. Decyzję o powrocie do kraju podjęła Falzmann. Dziennikarka wyjaśniła na Twitterze, że chce mieszkać w Polsce. Wiadomo już, że Falzmann będzie pracować w warszawskiej siedzibie Telewizyjnej Agencji Informacyjnej. Nowym korespondentem TVP w USA będzie Rafał Stańczyk. – Jest doświadczonym dziennikarzem, który wielokrotnie jako specjalny wysłannik relacjonował wydarzenia zza oceanem – powiedział portalowi wirtualnemedia.pl Paweł Gajewski, wicedyrektor Telewizyjnej Agencji Informacyjnej. Stańczyk jest związany z Telewizją Polską od ponad 10 lat. Jako reporter relacjonował m.in. konflikty w Afganistanie, Libii, Egipcie, Somalii i Sudanie Południowym, w Afganistanie przez ponad pół roku był na stałe jako korespondent.