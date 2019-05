Wylot premiera do Brukseli opóźniony. Powodem protest kontrolerów w Belgii

Premier Mateusz Morawiecki ma wziąć udział w Brukseli w konferencji "Future of taxation in EU" oraz w seminarium "Partnerstwo Wschodnie po 2020. W poszukiwaniu nowych priorytetów na kolejne 10 lat". "Za godzinę lecę do Brukseli, gdzie będę mówił o naszych sukcesach w ograniczaniu luki VAT i CIT" – napisał na Twitterze szef rządu o godz. 6:25.

Około godz. 13:00 zaplanowano wypowiedź dla mediów premiera i wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej Marosa Sefcovica. Ostatni punkt wizyty w Brukseli to udział w konferencji "Poland: 15 Years of EU Membership. Political, economic and social dimensions".

Okazuje się jednak, że samolot, na pokładzie którego znajduje się premier Mateusz Morawiecki, wciąż oczekuje na płycie lotniska w Warszawie. Jego start został opóźniony z powodu protestu kontrolerów lotów w Brukseli.