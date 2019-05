"Rzeczpospolita" pisze o teście przedsiębiorcy. Morawiecki ucina spekulacje

W połowie kwietnia tzw. Ministerstwo Finansów zapowiedziało wprowadzenie tzw. testu przedsiębiorcy w Aktualizacji Planu Konwergencji. Narzędziem do przeprowadzenia takiego tego testu miałaby być analiza składanych obowiązkowo przez wszystkich przedsiębiorców plików JPK. Media informowały, że sprawdzana miałaby być nie tylko liczba faktur wystawianych jednej firmie, ale także procentowy udział tego źródła w przychodach przedsiębiorcy. Tzw. test przedsiębiorcy miałby umożliwić określenie, kto rzeczywiście jest przedsiębiorcą, a kto tylko korzysta z preferencyjnego opodatkowania. Jednak z przyjętej w pod koniec kwietnia przez rząd APK wykreślono zapisy dotyczące tzw. testu przedsiębiorcy.

Dziś "Rzeczpospolita" opublikowała list polskiego mikrobiznesmana, który apeluje do premiera o wycofanie się z wprowadzenia testu przedsiębiorcy. "Przez arbitralność decyzji urzędników oceniających, kto jest przedsiębiorcą, a kto nie, m.in. wedle kryterium miejsca działalności czy liczby wystawionych faktur, takich spraw jak Kluski może być 100 tys. Czy na pewno tego chce rząd, trzymając też ponad milion samozatrudnionych w niepewności co do ich losu?" – czytamy w dzisiejszym wydaniu dziennika. Wcześniej "Rz" napisała, że pomimo zapewnień, zgodnie z którymi takiego testu nie będzie, zmiany przepisów są wciąż przygotowywane.

Do medialnych spekulacji w sprawie tzw. testu przedsiębiorcy odniósł się na Twitterze premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu jednoznacznie stwierdził, że nie wejdzie on w życie. "Za godzinę lecę do Brukseli, gdzie będę mówił o naszych sukcesach w ograniczaniu luki VAT i CIT. Ale jeszcze zanim wystartuję, chcę jasno powiedzieć, bo widzę, że sprawa ciągle wywołuje emocje: NIE BĘDZIE ŻADNEGO TESTU PRZEDSIĘBIORCY" – napisał.