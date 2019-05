Mosbacher odpowiada Konfederacji: Mowa nienawiści przedstawicieli skrajnych organizacji

Przypomnijmy, że w ubiegłym roku Kongres USA przyjął tzw. ustawę 447 (ang. The Justice for Uncompensated Survivors Today »JUST« Act) która przyznaje Departamentowi Stanu prawo do wspomagania organizacji międzynarodowych zrzeszających ofiary Holokaustu, a także – co najważniejsze – udzielenia im pomocy w odzyskaniu żydowskich majątków bezdziedzicznych. Ustawę w maju 2018 roku podpisał prezydent USA Donald Trump, przy zdecydowanym sprzeciwie środowisk polonijnych.

Ustawa 447 wywołała w Polsce lawinę komentarzy oraz stała się jednym z tematów kampanii wyborczej. O sprawie najbardziej mówi Konfederacja, której przedstawiciele krytykują postawę rządu w tej sprawie. Na Twitterze głos zabrała w tej sprawie ambasador USA w Polsce Georgette Mosbacher. "Informacje przekazywane w kampanii Konfederacji są rażąco nieprawdziwe (...) Mowa nienawiści przedstawicieli skrajnych organizacji nie zakłóci relacji między sojusznikami" – stwierdziła.