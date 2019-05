Co Gretkowskiej przeszkadza w Polsce? Chwila szczerości w wykonaniu pisarki

Gretkowska była dzisiaj gościem w programie portalu Onet, który prowadzi Sekielski. Pisarka wykorzystała tę okazję do ostrego ataku na polski Kościół. Feministka porównała księży do najeźdźców.

– To społeczeństwo ma ich osądzić, nie papież. Pytanie, czy w Polsce, w kraju, w którym od wielu lat właściwie mieliśmy najeźdźców - bo to oni gwałcą dzieci, zniewalają kobiety i zabierają pieniądze, a Kościół to właśnie robił. Prawa, które narzucał kobietom to niewolnictwo, to brak swobody istnienia w sferze seksualnej. Ludzie, którzy dopuszczali się przestępstw, narzucają prawa, łamiąc prawa ludzkie – mówiła Gretkowska.

Przełom po wyborach?

Jej zdaniem należy postawić pytanie w ogóle o "sens istnienia Kościoła katolickiego". Gretkowska podkreśliła, że to wierni powinni ocenić duchownych i instytucje Kościoła. Pisarka uważa, że już po wyborach dojdzie do przełomu.

– Myślę, że po wyborach nastąpi przełom. Jeśli ma być przemiana, to musi dojść do rozliczenia, zarówno władzy, która jest władzą paramafijną i władzy duchowej, która też się w to wpisuje – przekonywała.

W dalszej części rozmowy Gretkowska podziękowała Sekielskiemu za film "Tylko nie mów nikomu". – Tak, jak katolicyzm jest przedstawiony w Polsce i to, co pokazywał pan w swoim filmie, to zaprzeczenie swobody istnienia, wolności, prawdy, tego wszystkiego, co stanowi o pięknie życia. Żyjemy w patriarchalnym dziadeksie - to zagłuszanie myśli i rozsądku, żeby brzmiały w nas tylko ich słowa, które są zakłamaną ideologią – argumentowała feministka.