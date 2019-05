Euro i imigranci. Na ostatniej prostej przed wyborami PiS prezentuje nowy spot

Wybory do Parlamentu Europejskiego zbliżają się wielkimi krokami. Partie robią co mogą, aby przekonać do siebie wyborców.

Prawo i Sprawiedliwość zaprezentowało w czwartek najnowszy spot. Nowy spot, który będzie emitowany w telewizjach, nawiązuje do hasła, które pierwszy zarysował Jarosław Kaczyński, mówiąc na ostatniej konwencji regionalnej PiS: "Masz prawo do" – wskazuje Wirtualna Polska. "Nie pozwól, by inni zdecydowali za ciebie" – słyszymy głos lektora. W spocie wskazano, że wygrana PiS to bezpieczeństwo, także w kontekście imigracji, zapewniona kontynuacja programów społecznych i obniżony wiek emerytalny. – Chcieliśmy postawić na mocny, mobilizacyjny przekaz kontynuujący tematy z kampanii – mówią WP sztabowcy partii rządzącej. Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się 26 maja.