Zabójstwo w Wawrze. Kolejne osoby zatrzymane

Zatrzymani to 15-letnia dziewczyna, która uczyła się w jednej szkole z ofiarą nożownika oraz 14-letni chłopak z innej placówki. Do obu zatrzymań doszło w Warszawie. Wiadomo, że policjanci przyszli po chłopaka podczas szkolnych zajęć. Nastolatkowie mają odpowiadać za udział w zabójstwie, choć szczegóły stawianych im zarzutów nie są na razie znane – informuje RMF FM. Zatrzymani trafili do izby zatrzymań. Pozostaną tam do momentu decyzji sądu o ewentualnym umieszczeniu ich w zakładzie poprawczym. Dotychczas w sprawie tragedii z ubiegłego tygodnia zatrzymano już 5 osób.

Do tragedii doszło w ubiegły piątek przed południem, w Szkole Podstawowej nr 195 im. Króla Maciusia I w Wawrze. Jeden z uczniów zaatakował drugiego nożem, zadając mu sześć śmiertelnych ciosów. Według doniesień medialnych, przyczyną ataku była pożyczka. Podejrzany o zabójstwo 15-letni Emil B. miał domagać się zwrot 1,5 tys. zł. Chłopak trafił do schroniska dla nieletnich. Sprawę bada policja i prokuratura.

