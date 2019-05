Jakubiak o ambasador Mosbacher: Niech zmieni premiera Morawieckiego i wprost rządzi Polską

Ustawa 447 wywołała w Polsce lawinę komentarzy oraz stała się jednym z tematów kampanii wyborczej. O sprawie najwięcej mówi Konfederacja, której przedstawiciele krytykują postawę rządu w tej sprawie. Na Twitterze głos zabrała w tej sprawie ambasador USA w Polsce Georgette Mosbacher. "Informacje przekazywane w kampanii Konfederacji są rażąco nieprawdziwe (...) Mowa nienawiści przedstawicieli skrajnych organizacji nie zakłóci relacji między sojusznikami" – stwierdziła.

Do tych słów odniósł się poseł Marek Jakubiak.– Wyjaśnia się już sytuacja dlaczego PiS wyrzucił z porządku obrad ustawy anty447. Dzisiaj to już jasne. Ambasador Mosbacher chce rządzić Polską poprzez listy i naciski ma rząd! Niech zmieni premiera Morawieckiego i wprost rządzi Polską! Będzie przejrzyściej!!" – stwierdził poseł.

"Bronimy polskiego majątku"

Do sprawy odnieśli się również inni działacze Konfederacji. – USA miała ostatnie dwa lata na wyjaśnianie o co chodzi. Nigdy nie zaprosili propolskich organizacji do jakiejkowiek dyskusji na ten temat.Taki głos w tej chwili jest ordynarną próbą interwencji w kończącą się kampanię wyborczą.Polska to nie jest republika bananowa!" – przekonuje Krzysztof Bosak.

Lider narodowców podczas konferencji stwierdził, że jeżeli ambasador Mosbacher uważa, że Konfederacja kłamie w sprawie ustawy 447 to powinna pokazać dowody. Polityk zapewnił, że jeżeli tak się stanie to jego środowisko sprostuje błędy. – Nie ma u nas mowy nienawiści. Konfederacja nie chce by rząd spełniał roszczenia żydowskie. My tylko bronimy polskiego majątku – przekonywał polityk.

"Rząd przyzwyczaił Panią (ustawa o IPN, podatek od źródła, repolonizacja mediów, szczyt bliskowschodni, roszczenia), że można traktować Polskę jak bananową republikę i ingerować w wybory. Wzrost siły Konfederacji udowodni Pani, że nie można" – stwierdził z kolei Robert Winnicki.

Przypomnijmy, że w ubiegłym roku Kongres USA przyjął tzw. ustawę 447 (ang. The Justice for Uncompensated Survivors Today »JUST« Act) która przyznaje Departamentowi Stanu prawo do wspomagania organizacji międzynarodowych zrzeszających ofiary Holokaustu, a także – co najważniejsze – udzielenia im pomocy w odzyskaniu żydowskich majątków bezdziedzicznych. Ustawę w maju 2018 roku podpisał prezydent USA Donald Trump, przy zdecydowanym sprzeciwie środowisk polonijnych.