Rosati opublikował nieprawdziwą informację o Mazurek. Sprostował, ale nie przeprosił

"W dniu 11 maja 2019 r o godz 23:39 opublikowałem na portalu https://Twitter.com nieprawdziwą informację, jakoby Beata Mazurek - kandydatka Komitetu Wyborczego Prawa i Sprawiedliwości do Parlamentu Europejskiego - była rozwiedziona. W rzeczywistosci Beata Mazurek jest zamężna" – napisał europoseł PO Dariusz Rosati.

Jak zwracają uwagę internauci, zajmowanie się prywatnymi sprawami konkurentów politycznych zdecydowanie nie świadczy o klasie polityka. Co więcej, we wpisie Rosatiego zabrakło przeprosin. "A gdzie słowo "PRZEPRASZAM"? To, że Pan skłamał to wiemy, a to że jeszcze Pan o tym informuje powtórnie to już bezczelność... Brakuje słowa PRZEPRASZAM!"; "Ale Przepraszam nie pada - aż tak trudno, to napisać... Powiedział się A, to wypadałoby i Ą !"; "Przepraszam że w dniu 11 maja 2019 r opublikowałem nieprawdziwą informację.....Proszę zacząć jeszcze raz" – to tylko niektóre z komentarzy.

Na wpis Rosatiego zareagowała Beata Mazurek. "Rozpowszechnianie kłamstwa dla niektórych jest takie europejskie.Lepiej zająć się własną rodziną niż cudzą @Rosati. Kolejny przykład ignorancji" – komentuje wicemarszałek Sejmu.

