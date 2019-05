Izrael: Są zarzuty dla mężczyzny, który zaatakował ambasadora Polski

"Osobiście bym go zrzucił ze schodów". Wałęsa w ostrych słowach o ks. Cybuli

"To, co zrobił ks. Cybula, jest dla mnie nieprawdopodobne. Gdybym o tym wiedział wcześniej, osobiście bym go zrzucił ze schodów. Nie miałby do mnie wstępu. Ale naprawdę nie wiedziałem" – zapewnia były prezydent Lech Wałęsa.