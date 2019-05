Ostre wystąpienie Ziobry w Sejmie. "Byliście obozem wspierającym pedofilów"

Dzisiaj w Sejmie odbyło się drugie czytanie nowelizacji Kodeksu karnego. Zmiany mają m.in. zaostrzyć kary za pedofilię. Minister Ziobro podczas swojego wystąpienia w ostrych słowach zaatakował polityków opozycji.

– Zawsze wasze czyny były przeciw. To służyło pedofilom. Byliście partią, obozem – można powiedzieć – wspierającym pedofilów. Mieliście w nosie osoby pokrzywdzone, w głębokim poważaniu – mówił w Sejmie minister sprawiedliwości.

Walka z Kościołem

Polityk zarzucił swoim przeciwnikom politycznym, że w rzeczywistości nie interesuje ich los dzieci, że to jedynie poza przybrana na czas wyborów.

– Chcecie wykorzystać te bulwersujące, straszne, godne potępienia wydarzenia, które miały miejsce też na łonie Kościoła katolickiego, które nie spotykały się z odpowiednią reakcją, mówię to jako katolik i człowiek, który jest osobą wierzącą. Wykorzystujecie te fakty, by walczyć z całym Kościołem katolickim, by przenieść te niezwykle haniebne zdarzenia, które wymagają najsurowszych reakcji, na wszystkich księży i na cały Kościół. To jest wasz cel – mówił Ziobro.

Propozycje Ziobry

Minister stwierdził, że w 2007 roku zaproponował "potężny oręż" do walki z pedofilami, ale dzisiejsza opozycja zamiast wówczas działać ponad podziałami politycznymi, odrzuciła jego propozycję.

Ziobro następnie powołał się na głośny film Sekielskiego i przykład jednego z księży z tej produkcji. Duchowny, o którym mówił polityk, został skazany w 2006 roku, ale po odbyciu kary wyszedł na wolność, gdzie wrócił do zakazanych praktyk. – Gdyby wprowadzić rozwiązania, które proponowałem w 2007 roku przez długie lata siedziałby w więzieniu – przekonywał Ziobro.

