Lublin: Wojewoda przyznał medale samorządom sprzeciwiającym się LGBT

Dziewięć lubelskich samorządów przyjęło stanowisko ws. sprzeciwu wobec ideologii LGBT. W czwartek w urzędzie wojewódzkim Przemysław Czarnek nagrodził samorządowców "Medalem Wojewody" – informuje portal Onet.

Wyróżenienia otrzymało 9 samorządów: powiat Świdnicki, gmina Mełgiew, sejmik woj. lubelskiego, miasto Ostrów Lubelski, powiat rycki, miasto Świdnik, miasto Urzędów, gm. Wilkołaz oraz gm. Zakrzówek.

– To szatan. Nazywajmy rzeczy po imieniu. Jeśli szatan chce uderzyć w tę wspólnotę, to uderza w rodzinę. Jeśli zniszczy rodzinę, zniszczy naród – mówił w czasie uroczystości wojewoda Przemysław Czarnek. Jak opisuje Onet, polityk podziękował samorządom za sprzeciw wobec "ideologii LGBT, która jest sprzeczna z Konstytucją RP": – Łażą po ulicach i krzyczą "konstytucja, konstytucja" nie widząc co jest w niej napisane i nie widząc, że tej konstytucji nie przestrzegało się od 1997 roku. Przez wiele lat nie dbało się o podstawową komórkę narodu, jaką jest rodzina.

Wojewoda miał się także odnieść do głośnego ostatnio filmu "Tylko nie mów nikomu". – Jeżeli chcemy realnie działać w obronie rodziny i dziecka, to rozmawiajmy rzetelnie o tej zbrodni. Rzetelnie to jest wówczas, kiedy powiemy, jaka jest rola homoseksualizmu w tej zbrodni i dlaczego homoseksualizm jest główną przyczyną pedofilii w kościele – wskazał samorządowiec.