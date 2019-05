"Nie może wywołać żadnych skutków prawnych". Jednoznaczna deklaracja Muchy ws. Ustawy 447

– Niektóre środowiska podnoszenie tematu tzw. ustawy 447 rozumują w kategoriach jakiegoś uzysku politycznego dotyczącego trwającej kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego. Zagrożenia co do roszczeń względem państwa polskiego nie ma. Tego rodzaju zmiana prawa w żadnym wypadku nie będzie popierana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – zapewnił wiceszef Kancelarii Prezydenta w rozmowie z Radiem Maryja.

Paweł Mucha zaznacza: – Rzeczypospolita Polska nie jest stroną żadnej umowy, tu nie ma żadnych zobowiązań w sensie prawa międzynarodowego, które w jakikolwiek sposób zobowiązywałyby nas do jakichkolwiek działań związanych z problematyką restytucji mienia. Na gruncie prawa wewnętrznego mamy oczywiście regulacje w zakresie prawa spadkowego w kodeksie cywilnym. Tutaj bardzo wyraźnie mogę powtórzyć wypowiedź prezydenta Andrzeja Dudy. W środę publicznie w Myślenicach powiedział, że jest gwarantem i zapewnił, że dopóki urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej będzie sprawował, żadnego aktu prawnego w porządku krajowym – a tylko tak mogłoby się to odbywać – który miałby jakkolwiek modyfikować zasady odnoszące się do tzw. mienia bezdziedzicznego, nie będzie podpisywał.

Ustawa 447 została podpisana przez prezydenta USA w maju ubiegłego roku. Przepisy dot. tzw. mienia bezspadkowego ofiar holokaustu.