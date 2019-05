"Life is better blonde". "Koszulkowa" manifestacja posłanek opozycji

Hasło wypisane na koszulkach to nawiązanie do słów wicemarszałek Sejmu Beata Mazurek. Podczas posiedzenia Sejmu pod koniec kwietnia posłanka Platformy Obywatelskiej Krystyna Skowrońska zwróciła uwagę wicemarszałek Sejmu, na jej zdaniem, niesprawiedliwe zachowanie Mazurek. – Chciałam powiedzieć, że pani różnie traktuje posłów z PiS i innych – tłumaczyła posłanka. – Mam dużo cierpliwości i wyrozumiałości dla pani, szczególnie dla takich blondynek jak pani – odparła Beata Mazurek, a słowa wicemarszałek wywołały falę komentarzy.

Czytaj także:

"Nie może wywołać żadnych skutków prawnych". Jednoznaczna deklaracja Muchy ws. Ustawy 447

"Mam dużo cierpliwości (…) szczególnie dla takich blondynek jak pani" – powiedziała Beata Mazurek do posłanki PO. Solidarnie jesteśmy przeciw obrażaniu kobiet dlatego dziś w ramach protestu założyłyśmy koszulki z napisem "Blondynkom żyje się lepiej". Przy okazji zebrałyśmy znaczną kwotę na hospicjum w Zgierzu" – Bożena Henczyca z PO zamieściła zdjęcie na Facebooku. Akcję z koszulkami wymyśliła inny posłanka PO, Monika Wielichowska.

Obok wymiaru politycznego, akcji towarzyszy także aspekt charytatywny. Pierwszą koszulkę z napisem "Life is better blonde" podczas balu charytatywnego miało wylicytować dziesięcioro posłów PO, a t-shirt miał trafić do Krystyny Skowrońskiej. Jednak ktoś przelicytował. – Kupiłam więc kolejną koszulkę i przywiozłam ją dzisiaj do Sejmu. Wylicytowałyśmy ją w cichej licytacji i dzisiaj przekazałyśmy kolejne 2700 złotych na zgierskie hospicjum – mówi Monika Wielichowska. Ostatecznie hospicjum w Zgierzu przekazano w ten sposób 4 tys. zł.