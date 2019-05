Szokująca relacja seksedukatorek. Ziemkiewicz: Korwin się mylił

Jeden z użytkowników Twittera udostępnił fragment programu "Alarm!", w którym przedstawiono wypowiedzi kobiet prowadzących zajęcia z dziećmi na temat edukacji seksualnej. Edukatorki opowiedziały m.in., jak przemyca się treści LGBT i gender na takie lekcje.

"Korwin mylił się, że pedofilia jest lepsza niż systemowe gwałcenie dziecięcych psychik tzw. edukacją seksualną a la @trzaskowski_ To to samo" – stwierdził na Twitterze publicysta "Do Rzeczy" Rafał Ziemkiewicz.

Lepszy pedofil niż edukator?

Komentując materiał wyemitowany w TVP, dziennikarz nawiązał do głośnych słów Janusza Korwin-Mikkego. Niedawno na antenie Radia Gdańsk polityk stwierdził, że kontakt z pedofilem jest dla dziecka mniej szkodliwy, niż lekcje wychowania seksualnego.

– Do tej pory myślałem, że jestem agentem rosyjskim, a teraz się okazuje, że jestem pedofilem. Zdecydowanie wolę, jak pedofil poklepie mi córkę po pupie, niż jak córka pójdzie na lekcję wychowania seksualnego. Po tych lekcjach dziewczyny przestają umieć kochać – mówił w radiu Korwin-Mikke.