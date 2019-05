Większość skazanych za pedofilię to księża? Ten raport obala popularny mit

"W związku z licznymi prośbami publikuje wykaz osób skazanych przez Sąd za pedofilię z art 200, 200a, 200b KK z 1997 z podziałem na zawody. Wkrótce również w rejestrze pedofilów będzie obok nazwiska oznaczenie zawodu. Suche dane. Niech każdy oceni sam" – napisał Patryk Jaki na Facebooku.

Z danych Biura Informacji i Statystyki Centralnego Zarządu Służby Więziennej wynika, że wśród 877 osób odbywających obecnie karę za pedofilię jedynie dwie osoby z zawodu są księżmi a jedna zakonnikiem.

Dla porównania aż 50 osób z zawodu to murarze, 22 to magazynierzy, a 19 to robotnicy budowlani. Największą grupę stanowią osoby bez konkretnego zawodu - 275, a z kolei 144 osoby wykonują prace dorywcze.