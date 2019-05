Dodatkowe posiedzenie izby wyższej. Senatorowie zajmą się zaostrzeniem kar za pedofilię

Wczoraj sejm poparł rządowy projekt nowelizacji Kodeksu Karnego, która ma zwiększyć ochronę małoletnich przed przestępstwami seksualnymi. Jedną z istotnych zmian będzie brak przedawnienia ws. gwałtu na dziecku. Ponadto, podniesiono wiek prawno-karnej ochrony dzieci z 15 do 16 lat.

W ramach nowelizacji podwyższone mogą być też kary za pedofilię. Za gwałt na dziecku przewiduje się karę do 5 do 30 lat więzienia. W przypadku sprawcy gwałtu, który sprawował też pieczę nad ofiarą, minimalna kara ma wynosić 8 lat. Jeżeli wynikiem gwałtu jest śmierć dziecka, pedofil będzie mógł usłyszeć nawet wyrok dożywocia. Wzrosną też kary za molestowanie seksualne nieletnich. Co więcej, sprawcy tego rodzaju czynów nie będą mogli opuścić więzienia w związku z przedterminowym zwolnieniem.

Nowelizacja poszerzyła też zakres informacji w tzw. rejestrze pedofilów. Wśród innych danych osobowych ma widnieć także zawód i wykształcenie sprawców.

Klub PiS poparł rządową ustawę. Większość opozycji natomiast wstrzymała się od głosu. Prawie wszyscy spośród 145-osobowego klubu PO wyjęli karty do głosowania. Nie głosował też klub Nowoczesnej i dwóch posłów PSL. Zmianom sprzeciwiło się troje posłów partii Teraz! – Ryszard Petru, Joanna Scheuring-Wielgus i Joanna Schmidt.

Teraz projekt trafi do Senatu, który ma obradać nad zmianami w przyszły piątek (tj. 24 maja). W porządku obrad na ten dzień są nowelizacja Kodeksu Karnego zaostrzająca kary dla pedofilów, ustawa o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych oraz ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

