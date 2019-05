"Polska piłka będzie silniejsza". Morawiecki przedstawia plan

– Mieliśmy dzisiaj okazję przedyskutować plan dla piłki. To był efekt prac ostatnich kilkunastu miesięcy. Prac, które mają doprowadzić do tego, że polska piłka będzie silniejsza – mówił Morawiecki po spotkaniu w Polskim Komitecie Olimpijskim.

– Młodzież, która uczy się grać w piłkę, jest dla nas nadzieją na przyszłość. To ważne ze względu zarówno na hart ducha, jak i każdy sport, a piłka nożna w szczególności wypracowują, ale również zdrowie fizyczne, psychicznie, duma narodowa, patriotyzm, wreszcie przecież jest to bardzo ważna gałąź gospodarki. A więc chcemy żeby football był ten królem sportu, skoro często mówimy sobie, że lekkoatletyka jest królową sportu, to niech football będzie królem sportu – dodał premier.

Pięć punktów dla piłki

– Punkt pierwszy to infrastruktura sportowa. Polscy chłopcy, młodzież i piłkarze mogą trenować 8 miesięcy w roku, a hiszpańscy odpowiednicy, francuscy czy niemieccy dużo więcej. Dlatego że tam pogoda jest inna, a niemieccy dlatego że pogoda jest podobna, ale infrastruktura dużo lepsza. Dlatego postawimy na boiska pneumatyczne, z tymi balonami, które tu i ówdzie już widać, ale będzie to rozwiązanie systemowe. Wiele takich boisk będziemy budowali razem z klubami, też z samorządami – wymieniał Morawiecki.

– Punkt drugi to szeroko rozumiany proces szkoleniowy. Kilka tygodni temu z prezesem Bońkiem przedstawialiśmy proces certyfikacji szkółek trenerskich. Trener bardzo ważna postać w życiu każdego chłopaka, dziewczyny, którzy grają, wiem coś o tym, mój starszy syn trenował, a młodszy trenuje teraz piłkę nożną, kocha to i bardzo cieszy się z każdej rozmowy ze swoim trenerem, a więc profesjonalni trenerzy, którzy będą kształcili, trenowali coraz to lepszych piłkarzy, proces szkółek, tworzenia szkółek, certyfikowanych szkółek piłkarskich, akademii piłkarskich, które będą wspierane przez państwo polskie. Punkt trzeci to szeroko rozumiane bezpieczeństwo na stadionach. Cieszę się, że z tym już jest lepiej. Powiem krótko, widać wyraźnie, że starają się i zarządy klubów Ekstraklasy, pierwszej ligi o bezpieczeństwo na stadionach i w porównaniu do innych lig, państw jesteśmy na dobrej pozycji. Polskie stadiony są bezpieczne i cieszę się z tej pracy, której do tej pory wykonaliśmy. Oczywiście trzeba pracować dalej w tym obszarze – tłumaczył dalej premier.

– Czwarty obszar to szeroko rozumiany sponsoring spółek Skarbu Państwa, dużych podmiotów, które mają się angażować w piłkę nożną. Część z nich się angażuje, wiem że też Ekstraklasa ma swoich sponsorów, to Totalizator, PKO BP. Chcemy żeby wsparcie było przekazywane przez duże podmioty, SSP, ale też spółki prywatne. Punkt piąty to będziemy budowali różnego rodzaju rozwiązania regulacyjne, podatkowe tak żeby ustabilizować, usystematyzować sytuację polskiej piłki. Dzisiaj też na naszym spotkaniu z wszystkimi prezesami klubów była o tym mowa, żeby wyjaśnić pewne czasami sprzeczne ze sobą interpretacje, w tym również ZUS-owskie czy skarbowe – dodał Morawiecki.