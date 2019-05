"Platforma robi prezent pedofilom". Ziobro krytykuje działania PO

Ziobro zaprezentował też wypowiedź byłego premiera Donalda Tuska sprzed kilku lat, w której polityk proponuje bardzo ostre kary wobec pedofilów (m.in. chemiczną kastracje). – Słowa Donalda Tuska, zapowiedzi wprowadzenia restrykcyjnych, o których ja bym nawet nie myślał, które miałyby uderzyć w pedofilów i stanowić odpowiedź na zapotrzebowanie organów ścigania, by skuteczniej z tym zjawiskiem walczyć. Jaki jest rezultat? Czy widzieliście państwo wykastrowanego pedofila? Czy widzieliście państwo projekt w ogóle, który został ostatecznie przez Platformę złożony? Możecie bardzo wytężać wzrok, ale go nie zobaczycie, zapewniam was – tłumaczył Ziobro.

Jak dalej wymieniał minister, w 2015 roku PO złożyła projekt kodeksu karnego. – I co? Nie znajdziecie tam kastracji pedofilów – ani chemicznej, ani żadnej innej, ale znajdziecie tam przepisy, które skracają bieg przedawnień, również wobec przestępstw pedofilów o 5 lat. Platforma robi prezent pedofilom i zapewnia, że mogą liczyć na bezkarność dzięki propozycji Platformy – dodał polityk.