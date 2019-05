PiS nokautuje konkurencję. 15 pkt. proc. przewagi nad Koalicją Europejską

Na ostatniej prostej przed wyborami do Parlamentu Europejskiego niekwestionowanym liderem pozostaje Prawo i Sprawiedliwość, na które chce głosować 43 proc. Oznacza to wzrost o 7 pkt. proc. w porównaniu do wyników z poprzedniego miesiąca.

Drugie miejsce w sondażu Kantar zajmuje Koalicja Europejska, którą popiera 28 proc. badanych (wzrost o 1 pkt. proc.). Ostatnią partią, która przekracza próg wyborczy jest Wiosna Roberta Biedronia, na którą chce głosować 8 proc. wyborców (wzrost o 1 pkt. proc.).

Tuż pod progiem znalazła się Konfederacja, na którą chce głosować 4 proc. respondentów (wzrost o 2 pkt. proc.), Kukiz'15 z poparciem 3 proc. (spadek o 1 pkt. proc.) oraz Lewica Razem, która również wskazało 3 proc. ankietowanych (spadek o 1 pkt. proc.).

Sondaż został przeprowadzony w dniach 10-15 maja techniką wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo (CAPI) na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 967 mieszkańców Polski w wieku 18 i więcej lat.