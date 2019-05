"Akt ten jest odbierany jako wyraz uprzedzeń i wrogości wobec naszego narodu". Prezydent Duda napisał list do prezydenta Izraela

W liście do prezydenta Izraela Andrzej Duda odniósł się do ataku na ambasadora RP Marka Magierowskiego. Przypomnijmy, że polski dyplomata został zaatakowany fizycznie i słownie przed budynkiem ambasady RP w Tel Awiwie. Napastnik to 65-letni Arik Lederman, znany izraelski architekt. Magierowski został zaatakowany w samochodzie. Napastnik go opluł i zwyzywał. Ambasador nagrał całe zdarzenie telefonem. Półtorej godziny później mężczyznę zatrzymała izraelska policja. Sąd zastosował wobec niego areszt domowy.

Poniżej publikujemy pełną treść listu:

Szanowny Panie Prezydencie,

Z najwyższym zaniepokojeniem przyjąłem wiadomość o ataku, jaki miał miejsce we wtorek, 14 maja, w Tel Awiwie, którego ofiarą padł ambasador Marek Magierowski. Najwyższego przedstawiciela Rzeczypospolitej w Państwie Izrael znieważono słowem i czynem przed siedzibą polskiej placówki dyplomatycznej. Akt ten jest odbierany jako wyraz uprzedzeń i wrogości wobec naszego państwa i narodu.

Zachowania godzące w bezpieczeństwo cudzoziemskich dyplomatów są niedopuszczalne. Jeszcze bardziej bulwersują powody napaści. Stanowczo nie godzimy się na szowinizm i nienawiść na tle narodowościowym. Takie postawy muszą być piętnowane, a wynikające z nich czyny surowo karane.

W Polsce, która jest ojczyzną i domem rodzinnym tysięcy Żydów, wszelkie przejawy antysemityzmu spotykają się z moim stanowczym sprzeciwem. Dlatego też doceniam zaangażowanie Pana Prezydenta na rzecz budowania pozytywnych relacji między Polską i Izraelem w duchu wzajemnego szacunku.

Mając wciąż w pamięci nasze spotkanie przed rokiem i wspólny udział w Marszu Żywych na terenie byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz-Birkenau, liczę na to, że władze Państwa Izrael dołożą wszelkich starań, by rzetelnie wyjaśnić i sprawiedliwie ocenić niedawny incydent.

Ufam, że dbając o ważne i dobre wzajemne relacje między naszymi państwami będziemy w dalszym ciągu pielęgnować łączącą nasze narody wspólnotę wartości i przyjaźni, współpracy i zaufania.

Z wyrazami szacunku

Andrzej Duda