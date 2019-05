"Musimy się przygotować do przejęcia władzy". Posłanka PO zaskakuje

Posłanka i kandydatka Koalicji Europejskiej w wyborach do Parlamentu Europejskiego Joanna Mucha, komentowała w programie serwisu Gazeta.pl ostatnie sondaże, w tym badanie, które daje Koalicji Europejskiej znaczną przewagę przed PiS. Chociaż posłanka podkreśliła, że opozycję wciąż czeka ciężka praca, komentując sondaż stwierdziła też, że jej zdanie, wybory do PE i jesienne wybory parlamentarne opozycja wygra z dużą przewagą. – My się musimy dobrze przygotowywać do wygranej i do przejęcia władzy – mówiła dalej Mucha.

– Bo PiS wypełniło jedną, jedyną swoją obietnicę, Polska jest w tej chwili blisko, znaczy nie jest w ruinie, ale jest w takim stanie, w którym trzeba będzie ją odbudowywać – tłumaczyła posłanka.

Dziecięce buciki przez szefem PiS

W rozmowie z dziennikarzem, Mucha tłumaczyła też, dlaczego jej partyjny kolega Sławomir Nitras położył (w trakcie sejmowej debaty) dziecięce buciki przed Jarosławem Kaczyńskim. – To jest symbol walki ofiar, osób, które są poruszone tym zjawiskiem – mówiła posłanka. Zapytana, dlaczego buciki położono przez szefem PiS, posłanka stwierdziła: „Bo on jest szefem partii, jest bardzo blisko związany z kilkoma hierarchami. którzy pojawiają się, nawet ostatnio w przekazach, z nieciekawą kartą”.

Posłanka przyznała jednocześnie, że sama nie zdecydowałaby się na takie działanie. – Każdy ma inną formę ekspresji, nie krytykuję mojego partyjnego kolegi – dodała.