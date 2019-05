Kolejny sukces, niestety

No bo jak mają żyć, co myśleć i mówić, gdy od pewnego czasu nie ma miesiąca, a czasami tygodnia, by któraś z ważnych instytucji nie podniosła prognozowanego tempa wzrostu polskiego PKB, czyli tempa rozwoju Polski. A to Międzynarodowy Fundusz Walutowy ogłasza, że PKB Polski wzrośnie w 2019 o 3,8 proc., a nie – jak prognozowano wcześniej – o 3,5 proc. A to Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju przyznaje, że wzrost PKB Polski wyniesie w 2019 r. 4,1 proc., zamiast prognozowanych wcześniej 3,6 proc.