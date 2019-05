Schetyna: Jesteśmy po stronie Konstytucji i praworządności, a zawsze przeciwko bezprawiu

Grzegorz Schetyna powiedział, że Koalicja Europejska jest razem, bo nie chce dzielić Polski. – Chcemy wspólnoty, współpracy. Nie chcemy dzielić Polski na bogatszych i biedniejszych, na mieszkańców miast i wsi, na wierzących i niewierzących. Nie będziemy Polski dzielić, bo Polska jest jedna. Zawsze byliśmy i jesteśmy po właściwej stronie. Zawsze po stronie Konstytucji i praworządności, zawsze przeciwko bezprawiu. Będziemy za tym, aby Polska była dla wszystkich Polaków – mówił.

– Będziemy za tym, aby Polska była dla wszystkich Polaków, a nie tylko partyjnej kasty. Będziemy za silną Polską w UE, to jest nasz cel. Będziemy po stronie krzywdzonych dzieci, a nie po stronie ich oprawców. To jest wielkie zwycięstwo, to jest ostatnia prosta. Musimy być razem przy urnach wyborczych. Wtedy zwyciężymy. Wolna Polska, wolna w silnej Europie – powiedział Schetyna.