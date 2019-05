Emocjonalne wystąpienie Lubnauer: Nie zgodzimy się na to, żeby była morda w kubeł i do urn

Na pl. Bankowym w Warszawie rozpoczął się marsz Koalicji Europejskiej "Polska w Europie", w który udział wzięli politycy współtworzący Koalicję Europejską.

Katarzyna Lubnauer podczas swojego przemówienia stwierdziła, że Polacy stoją przed wielkim wyborem. – Jeżeli chcemy Polski, w której nasze dzieci idą do praktycznej, nowoczesnej i przyjaznej szkoły, wybierzcie Koalicję Europejską. Chcecie, żebyście nasi bliscy, jeżeli zachorują, mieli prawo do wyzdrowienia i prawo do życia, wybierzcie Koalicję Europejską. Chcecie, żeby każdy był równy w stosunku do prawa, wybierzcie KE – mówiła szefowa Nowoczesnej.

Apel do kobiet

Lubnauer podczas swojego wystąpienia ponadto zaatakowała Jarosława Kaczyńskiemu, któremu zarzuciła, że jest kawalerem oraz zaapelowała do kobiet, aby te poszły na wybory.

– Szczególnie chciałabym zaapelować od kobiet, Polek. 100 lat temu dostałyśmy prawa wyborcze. Jest najwyższy czas, żebyśmy w pełni z nich skorzystały, poszły na te wybory. Bo nie pozwólmy, żeby za nas zadecydował ktoś, kto nie zna życia rodzinnego. Wieczny kawaler, który nie rozumie, jakie są nasze potrzeby. Nie pozwólmy, żeby ktoś nam mówił „popierajcie i nie przeszkadzajcie”. Nie zgodzimy się na to, żeby była morda w kubeł i do urn, a jak się nam nie podoba, to spieprzaj dziadu – mówiła szefowa Nowoczesnej.

Polityk podkreśliła, że Polacy mają do wyboru Koalicję Europejską i nowoczesną Polskę, albo "paździerzowe państwo PiS".

Czytaj także:

Klapa czy sukces? Spór o frekwencję na marszu opozycjiCzytaj także:

Sikorski udzielił wywiadu "Die Welt". Zaatakował PiS