Noc Muzeów w Ministerstwie Zdrowia odwołana

Nieoficjalnym powodem są obawy przed tym, że podczas Nocy Muzeów do budynku Ministerstwa Zdrowia mogą wejść protestujący fizjoterapeuci i rozpocząć strajk głodowy. Wspominał o tym dziś w „Radio ZET” dr Tomasz Dybek, przewodniczący Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Fizjoterapii, mówiąc o zaostrzeniu protestu i planowanym proteście głodowym: „Wczoraj mieliśmy genialny pomysł: mamy Noc Muzeów w Ministerstwie Zdrowia, może dzisiaj wieczorem to zaczniemy, każdy fizjoterapeuta i diagnosta odwiedziłby Ministerstwo Zdrowia i zostałby na noc? Przerodziłoby się to w protest głodowy. Dopuszczana jest taka ewentualność (...) Skoro głodówka, to w ministerstwie - dlaczego nie?!”

Zapytany przez dorzeczy.pl, czy faktycznie fizjoterapeuci zamierzali rozpocząć w Ministerstwie Zdrowia w trakcie Nocy Muzeów strajk głodowy, dr Tomasz Dybek odpowiedział - „Czy ja w Radio ZET powiedziałem coś, z czego wynikało, że ja pójdę głodować? Był taki pomysł, on się zrodził na jednym z portali społecznościowych. Ale ja w trakcie wywiadu w radio powiedziałem, że zaraz po wywiadzie wyjeżdżam z Warszawy”. Dodał też, że jest mu przykro, że tak się to rozniosło: - "Jeśli to się tak rozniosło, to przepraszam".

Ministerstwo Zdrowia postanowiło nie ryzykować bezpieczeństwa zwiedzających i rozpoczęcia protestu głodowego w trakcie Nocy Muzeów i zdecydowało o odwołaniu wydarzenia. Wydało też specjalny komunikat: „W tym roku przygotowaliśmy bogaty program i spodziewaliśmy się, tak jak to było rok temu, odwiedzin nawet kilku tysięcy gości, zarówno dorosłych, jak i dzieci. Niestety, w związku z pojawiającymi się sygnałami dotyczącymi możliwości zakłócenia dzisiejszego wydarzenia i z uwagi na konieczność zagwarantowania bezpieczeństwa osób, które planowały wziąć udział w tym wydarzeniu informujemy, że Noc Muzeów w Pałacu Paca przy ul. Miodowej zostaje odwołana. Jako organizatorzy wydarzenia, jesteśmy zobowiązani do zapewnienia bezpieczeństwa i komfortu naszych Gości. Bardzo przepraszamy za niedogodności związane z koniecznością odwołania wydarzenia. Najbliższym miejscem, które można odwiedzić jest w ramach Nocy Muzeów jest Zamek Królewski. Cześć atrakcji, które przygotowaliśmy dla najmłodszych będzie można zobaczyć już 1 czerwca podczas Dnia Dziecka w ogrodach KPRM. Zabytkowe wnętrzach Pałacu Paca będzie można zwiedzić w trakcie wakacji."

W organizację Nocy Muzeów Ministerstwo Zdrowia po raz pierwszy włączyło się w 2018 r. Zwiedzanie zabytkowego Pałacu Paca okazało się wtedy bardzo dużą atrakcją: do Ministerstwa Zdrowia weszło prawie 1000 osób. Szkoda, że w tym roku nie będzie to możliwe. Noc Muzeów w Ministerstwie Zdrowia to nie tylko zwiedzanie zabytkowego budynku, ale też promocja zdrowego stylu życia i badań profilaktycznych.