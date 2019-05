Kaczyński przypomina deklarację PO sprzed 16 lat. "To krzywoprzysięstwo"

Podczas spotkania z Akademickim Klubem Obywatelskim im. Lecha Kaczyńskiego w Krakowie prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński odniósł się do podpisanej przed szesnastoma laty deklaracji Platformy Obywatelskiej. Tuż przed wystąpieniem Kaczyńskiego odczytano jej treść.

– W polityce jest pewna wartość, którą trzeba cenić bardzo wysoko - wiarygodność. Jeśli ktoś co innego głosi, a co innego robi, to cały mechanizm oparty na wyborze jest aktem manipulacji – zaczął były premier. Jak podkreślił, kiedy deklarację PO skonfrontuje się z działalnością tej partii, może to wywołać wybuch śmiechu. – Ale to tak naprawdę nie jest śmieszne. Tam jest mowa o przysiędze, więc mamy do czynienia z krzywoprzysięstwem – wskazał Jarosław Kaczyński. – PO bardzo szybko w swojej działalności skręciła w lewą stronę i zaczęła prowadzić politykę, której celem jest implementacja tego, co tworzy antychrześcijański nurt w zachodniej Europy. Jeśli spojrzymy na tę koalicję, to trudno o lepszy dowód – mówił dalej.

– PO w swojej deklaracji mówi m. in. o obronie polskich przedsiębiorców, a wystarczy popatrzeć na ich późniejsze głosowania. Deklaracja PO mówi o rozwoju stosunków polsko-amerykańskich, a późniejsze nagrania ministra z rządu PO świadczą o czymś zupełnie innym – wymieniał prezes PiS.

– Mamy dowód bardzo mocny, że cała polityka PO była jedną wielką manipulacją, wprowadzania społeczeństwa w błąd i prowadzona nie w polskim interesie. Dlaczego tak było? To sprawa o której trudno mówić przy kamerach – zakończył.