Konwencja Konfederacji w Poznaniu. "Oddajemy wam to, co mamy najlepsze"

Konwencja regionalna Konfederacji odbyła się dziś w Hotelu Altus w Poznaniu. Wspomniany przez Marka Jakubiaka Piotr Liroy-Marzec jest "jedynką" na liście tego komitetu w Wielkopolsce.

Jeszcze przed rozpoczęciem konwencji, Marek Jakubiak zapewniał dziennikarzy, że jest spokojny o wynik Konfederacji w zbliżających się wyborach do Parlamentu Europejskiego. – Dzisiaj wiemy, z przeprowadzonych badań, że przekraczamy próg wyborczy tu w Poznaniu i w Wielkopolsce. Jesteśmy bardzo wdzięczni mieszkańcom Wielkopolski, że chcą nam dać mandat. Myślę, że Piotr Liroy nie zawiedzie w tej kwestii, że będziecie dumni ze swojego kandydata. Mamy bardzo bogatą listę, dla każdego coś miłego – wskazywał szef koła Konfederacja.

"To właśnie u was tutaj rozpoczęła się wolność"

Z kolei w swoim wystąpieniu lider wielkopolskiej listy Konfederacji odwoływał się do poznańskich tradycji i historii. – To właśnie u was tutaj rozpoczęła się wolność. To tutaj Paderewski był iskrą, która zapaliła wszystkich do powstania. Chwilę po tym podpisał ważny traktat wersalski, ważny dla nas, Polaków, oswobodzonej Wielkopolski – podkreślał Piotr Liroy-Marzec, dodając, że to właśnie dzięki niemu Poznań jest symbolem walki o wolność. Poseł wyjaśnił, że wspomina o tym ponieważ kiedy uzyskał mandat, to właśnie Paderewskiego obrał na patrona swojej działalności politycznej. – Dlatego wchodząc do Sejmu, zająłem się dyplomacją kulturalną. Udało mi się pracować skutecznie dla dobra obywateli, wypełniać swoje obywatelski. Dla mnie najważniejszy nie był Kukiz jako klub, jako osoba, ale wyborcy, którzy mnie tam wysłali – wskazał polityk.

Podczas konwencji głos zabrał także Marek Jakubiak. Poseł oświadczył, że środowiska zjednoczone w Konfederacji łączy jeden wspólny mianownik i jest nim Rzeczpospolita Polska. – Jej losy i to co pozostawimy naszym dzieciom. Polska, w której nie będzie zagrożenia, że ktoś nam zabierze majątek, dlatego że chce. Wszystkie te zagrożenia musimy wziąć na siebie i pozostaje walka o nasze dziedzictwo i nasz, wspólny majątek. Nie dla roszczeń, proszę państwa – mówił szef Federacji dla Rzeczypospolitej.