Atak na policjantów w Busku-Zdroju. Napastnik to miejski radny?

Podczas sobotniej interwencji policji przed jednym z supermarketów w Buska-Zdroju doszło do ataku na dwóch funkcjonariuszy. W trakcie szarpaniny jeden z policjantów został dwukrotnie dźgnięty nożem w plecy, drugiemu rozcięto dłoń. W związku z tym zdarzeniem zatrzymano dwóch mężczyzn. Jednemu z zatrzymanych, 32-latkowi, który ranił policjanta, może być postawiony zarzut czynnej napaści na funkcjonariusza, za co grozi do 10 lat więzienia.

Według nieoficjalnych informacji, jednym z napastników ma być samorządowiec. Zwrócił na to uwagę były szef CBA Paweł Wojtunik. Pojawiły się informacje, że mężczyzna współpracował z Porozumieniem Jarosława Gowina. W sieci natychmiast pojawiły się jego zdjęcia z różnymi politykami.

W związku z opublikowanym przez Wojtunika zdjęciem zareagował wiceminister sprawiedliwości. "Nigdy nie był organizatorem moich spotkań. Proszę usunąć ten wpis, bo będzie pozew. Zapewne kiedyś po spotkaniu zrobił sobie foto jak setki innych. I jesli to on napadł na policjantów - to teraz trafi na długo do więzienia - już my się o to postaramy" – napisał Patryk Jaki.

Zareagował także szef MSWiA Joachim Brudziński. "W związku z dramatycznym i barbarzyńskim atakiem bandyty na funkcjonariusza @PolskaPolicja w Busku Zdroju informuję,że sprawca został zatrzymany a zdrowiu policjanta nie zagraża niebezpieczeństwo. Fakt,że ktoś jest radnym lub,że wrzuca swoje zdjęcia z politykami. Nie ma w tym wypadku najmniejszego znaczenia. Każdy kto atakuje policjanta na służbie jest bandytą i musi ponieść najsurowsze konsekwencje. Nie ma najmniejszego znaczenia jakie sympatie polityczne były wcześniej prezentowane przez agresora" – oświadczył minister Brudziński.

Zdecydowana była również reakcja wicepremier Beaty Szydło. "Jestem wstrząśnięta wydarzeniami w Busku-Zdroju. Żądam wyjaśnień od posła @Cieslak_Mich @Jaroslaw_Gowin na temat tego człowieka, który powoływał się na współpracę z Panem posłem @Cieslak_Mich.Dziękuję bohaterskim policjantom. Potępiam agresję w życiu publicznym" – napisała.

Co na to wszystko wywołany do odpowiedzi Jarosław Gowin? "Wbrew niektórym doniesieniom medialnym sprawca karygodnego ataku na Funkcjonariusza Policji w Busku nie jest ani nigdy nie był członkiem @Porozumienie__. Jego czyn zasługuje na najwyższe potępienie. Poszkodowanemu Funkcjonariuszowi przekazuję wyrazy pełnej solidarności" – skomentował wicepremier.