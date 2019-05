Schetyna: Musimy powołać niezależną komisję ws. pedofilii w Kościele

– Z tym nie można czekać o jesiennych wyborów. W tej sprawie w ogóle nie wolno oglądać się na żadne wybory. Tu szkody mogą być nieodwracalne, a działać trzeba natychmiast – mówił Grzegorz Schetyna na konwencji w Krakowie. – Jutro podam państwu podstawowe założenia. Chcemy powołania komisji prawdy, ale od razu mówię, nie zgodzimy się, żeby to była komisja rozmywania odpowiedzialności i odwracania uwagi – podkreślił przewodniczący PO.

Schetyna wskazał, że państwo ma swoje obowiązki, które musi wypełniać. – Państwo nie może czekać. Państwo ma swoje obowiązki. Są ofiary, sprawcy, jest zmowa milczenia i system ukrywania winnych. Wszyscy zobaczyliśmy to na własne oczy. Kościół może pomóc lub nie. Państwo i tak musi w tej sprawie działać. Mówiłem o tym wcześniej, chcemy komisji prawdy, bo prawda jest nam dzisiaj najbardziej potrzebna – zaznaczył.

Lider PO odniósł się też do innych propozycji zbadania sytuacji w Kościele Katolickim pod kątem przestępstw seksualnych. – Wiem że nad swoim projektem pracuje prof. Płatek, Jolanta Banach i jej zespół. Nie znamy jeszcze wyników prac, ale z góry deklaruję, że ani nie chcemy z nimi konkurować, ani niczego odbierać. Za to na pewno z największą uwagą przeczytamy ten projekt i tam, gdzie będzie to możliwe, będziemy pomagać i wprowadzać go w życie – ocenił Schetyna.