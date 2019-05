"Zastanówcie się". Kaczyński apeluje do wyborców

Podczas konwencji Prawa i Sprawiedliwości w Krakowie Jarosław Kaczyński mówił o Europe, jakiej chce i do jakiej dążyć będzie jego ugrupowanie. – Przede wszystkim takiej, w której polska nie będzie wykonywała niczyich poleceń, będzie krajem samodzielnym, nie będzie niczyim klientem, takiej w której Polska będzie mogła realizować swoje interesy, oczywiście we współpracy z innymi, (...) ale własne – mówił prezes PiS. Jarosław Kaczyński podkreślał, że PiS nie chce Europy ideologicznej, która "będzie narzucała nam sposób wychowywania dzieci". – Od tego są rodzice – wskazał i dodawał: "nie chcemy seksualizacji dzieci od przedszkola, nie chcemy tych pań które mówią, że pornografia dobrze służy uczniom szkoły podstawowej i tego, co mówi pan Grupiński do czego nie chce się przyznawać, ale co na pewno zrobią po wyborach".

– My takiej Europy nie chcemy i będziemy zabiegać o to, żeby była inna. Nie chcemy wprowadzania w Polsce euro. Ten eksperyment przyniósł korzyści kilku państwom, głównie Niemcom, ale bardzo wielu przyniósł gospodarczą i społeczną klęskę – przekonywał. Były premier mówił o Europie bezpiecznej, w której państwom członkowskim nie będzie narzucana imigracja, a także o Europie wolności. – Chcemy wolności. We wszystkich dziedzinach. (...) My zawsze byliśmy krajem wolności i chcemy nim pozostać nawet jeśli będziemy wyspą wolności – wskazywał. Kaczyński wskazywał również na Europę opartą na tych wartościach które są jej fundamentem: chrześcijaństwo, prawo rzymskie i filozofia grecka.

W czasie swojego wystąpienia prezes PiS zwrócił się do wyborców, którzy uwierzyli różnym formacjom politycznym, że właśnie takie wartości reprezentują. – Zastanówcie się, nawet jeśli nigdy żeście nas nie popierali, czy nasza oferta nie jest jednak dla Polski i Europy lepsza. Lepsza także i dlatego że my reprezentujemy także inne wartości programowe: wielki program społeczny i pełną determinację jeśli chodzi o odparcie ataków na Polskę i ataków na polski majątek narodowy. Są tacy, którzy mówią "uchwalmy ustawę". Przecież ustawę można zmienić w jeden dzień. Jest jedna gwarancją, że Polska nie będzie płaciła za niemieckie zbrodnie. Tą gwarancją jest władza PiS – mówił Kaczyński. – Jest jeszcze jedno: jest w Polsce na trudna tragiczna sprawa niepełnosprawnych. Mamy nowe propozycje, kolejny plus do naszej "piątki" – dodawał.