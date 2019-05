"Marksistowski nihilizm prawny". Tyszka mocno o wystąpieniu Kaczyńskiego

We wpisie zamieszczonym na portalu społecznościowym Stanisław Tyszka odniósł się do słów prezesa Prawa i Sprawiedliwości, jakie padły podczas konwencji tej partii w Krakowie.

"Prezes Kaczyński powiedział przed chwilą, po co uchwalać ustawę Anty-447 Kukiz'15 skoro można ją potem zmienić w ciągu jednego dnia. I chyba liczył na brawa... To jest jednak nieprawdopodobny i kompromitujący brak szacunku dla prawa. Wręcz marksistowski nihilizm prawny" – ocenił polityk Kukiz'15.

Co dokładnie powiedział były premier? Zwracając się z apelem do wyborców Kaczyński wspomniał o postulacie Kukiz'15 i Konfederacji dotyczących przyjęcia ustawy, która zablokowałaby żydowskie roszczenia wobec Polski za niemieckie zbrodnie. – Zastanówcie się, nawet jeśli nigdy żeście nas nie popierali, czy nasza oferta nie jest jednak dla Polski i Europy lepsza. Lepsza także i dlatego że my reprezentujemy także inne wartości programowe: wielki program społeczny i pełną determinację jeśli chodzi o odparcie ataków na Polskę i ataków na polski majątek narodowy. Są tacy, którzy mówią "uchwalmy ustawę". Przecież ustawę można zmienić w jeden dzień. Jest jedna gwarancją, że Polska nie będzie płaciła za niemieckie zbrodnie. Tą gwarancją jest władza PiS – mówił Kaczyński.

Czytaj także:

"Zastanówcie się". Kaczyński apeluje do wyborców