Premier: Będzie stały, miesięczny dodatek dla niepełnosprawnych

– Prowadzimy szeroką politykę społeczną. Chcemy w najbliższych kilku miesiącach przekazać osobom niepełnosprawnym powyżej 18. roku życia, całkowicie niezdolnym do samodzielności, comiesięczny, stały dodatek w wysokości najprawdopodobniej 500 zł – obiecał premier na konwencji wyborczej Prawa i Sprawiedliwości w Krakowie. – Ludzie z niepełnosprawnością muszą otrzymać od nas wsparcie – ocenił.

Morawiecki wyjaśnił, jak jego rząd sfinansuje świadczenie dla niepełnosprawnych. – Dzięki naszym staraniom, naszej skuteczności, wygraliśmy po trzech latach proces przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości ws. możliwości wprowadzenia przez nasz rząd podatku handlowego. Wpływy z tego podatku, nałożonego na wielkie sklepy, będą źródłem finansowania tego dodatku – wskazał.

– Dostrzegamy problemy zwykłego człowieka i staramy się je naprawiać. Chcemy działać w interesie polskich rodzin, ale także małych i średnich firm oraz przedsiębiorstw. Podatek handlowy ma pomóc małym sieciom – stwierdził Morawiecki.

Szef rządu zwrócił uwagę na skuteczność w polityce. – Europa w konkrecie to sprawność, skuteczność naszych działań. Sprawność w kontekście naszych instytucji - tych finansowych, czy podatkowych. Dzięki temu mamy do czynienia z cudem gospodarczym – mówił. Przy okazji wytknął brak skuteczności i sprawności opozycji.

– Nasi konkurenci mają usta pełne frazesów. Mało tu konkretów - za mało mówią o Polsce, za mało mówią o tym, co zrobią dla Polaków. W polityce kluczowa jest wiarygodność – zauważył premier. – Za czasów naszych konkurentów powstały dziury w budżecie, szara strefa, luki w VAT. To luki, które my z mozołem uszczelniamy. Trzeba im to przypominać - tę wielką lukę w finansach publicznych. Przez niefrasobliwość i patologie za poprzednich rządów mieliśmy zastój – przekonywał Morawiecki. Dodał, że należy w nadchodzących wyborach zagłosować na tych, którzy uszczelnili system finansowy.

Premier zwrócił też uwagę na problemy polityki zagranicznej. – Dla Europy w konkrecie ważny jest też obszar pamięci historycznej i sprawiedliwości dziejowej. To też pamięć o polskich męczennikach i ofiarach. Tu na Małopolsce Niemcy w wyjątkowy sposób mordowali i łupili Polaków. Dzisiaj ktoś gdzieś na świecie ma czelność dopominać się od Polski odszkodowań za niemieckie zbrodnie. Nie ma naszej zgody na odszkodowania i takie zachowanie! – stwierdził kategorycznie Morawiecki. – Jesteśmy tego jedyną rękojmią, że do tego nie dojdzie – dodał na temat restytucji mienia na rzecz Żydów.

– Nasza polityka zagraniczna jest coraz bardziej skuteczna i asertywna - podkreślił Morawiecki. Wspomniał o liście Konferencji Ambasadorów RP ws. ataku na Marka Magierowskiego, ambasadora RP w Izraelu. -- Byli ambasadorowie RP związani z PO i SLD skrytykowali nas za to, że mówiliśmy o tym ataku, że nie milczeliśmy. I to jest właśnie kwintesencja naszych oponentów. Oni jadą do PE, żeby milczeć. A my jedziemy, by mówić! By mówić głośno o naszych prawach – podsumował premier.