Biedroń ogłasza, że wygrał proces z PO. Neumann: Robert, znowu? Nic się nie nauczyłeś

Informację o procesie wygranym z Platformą Obywatelską Robert Biedroń przekazał za pośrednictwem Twittera. "Dziś wygraliśmy pozew wyborczy przeciwko Sławomirowi Neumannowi z Platformy Obywatelskiej, który rozpowszechniał nieprawdziwe informacje na mój temat. Mam nadzieję, że będzie to początek końca brudnej polityki" – poinformował lider Wiosny.

Na jego wpis zareagował przywołany we wpisie polityk PO. "Robert znowu? Nic się nie nauczyłeś? Sąd przyznał, że skłamałeś o tym, że zawiadomiłeś prokuraturę. Nie musimy Cię przepraszać ani wpłacać pieniędzy na wskazaną fundację. Kiedy zrozumiesz, że to nie my jesteśmy Twoim przeciwnikiem a PiS?" – zauważył Neumann.

Sprawa nie jest tak jednoznaczna jak wynika to z wpisu Biedronia o zwycięstwie. Okazuje się bowiem, że zdaniem sądu Neumann nie mijał się z prawdą w czterech z pięciu sprawach podnoszonych w pozwie. Sąd uznał, że nieprawdziwe jest stwierdzenie lidera Wiosny, które padło w programie Moniki Olejnik na antenie TVN24, że jako prezydent Słupska zawiadomił prokuraturę o skandalu pedofilskim w tym mieście. W ocenie sądu, nie można jedna powiedzieć, że Biedroń zupełnie nic w tej sprawie nie zrobił. Uwzględniono tu zeznania szefa gabinetu ówczesnego prezydenta Słupska.