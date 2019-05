Karambol na zakopiance. Dziewięć osób trafiło do szpitala

RMF FM informuje, że do wypadku doszło na prostym odcinku trasy. Czołowo zderzyły się ze sobą samochód dostawczy z autobusem, a w nie uderzyły jeszcze dwa auta osobowe. Wszystkie wypadły z drogi, zaś autobus, którym podróżowało około 35 osób, przewrócił się na bok.

W samochodzie dostawczym zakleszczony był nieprzytomny kierowca. Strażacy wydostali go przy pomocy specjalistycznego sprzętu hydraulicznego, ale mężczyzna zmarł. Trzy osoby ranne zostały zabrane karetkami do szpitala w Limanowej, a kolejne dwie do szpitala w Nowym Targu. Czterech poszkodowanych przetransportowano śmigłowcem do Krakowa.

Części uczestników wypadku ratownicy udzielili pomocy na miejscu. Zakopianka jest całkowicie zablokowana.