"Niesamowita wiadomość!". Prezydenckie gratulacje dla rodziców sześcioraczków

W Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie przed południem na świat przyszły sześcioraczki. Na świat przyszły cztery dziewczynki i dwóch chłopców.

"Niesamowita wiadomość! W Krakowie urodziły się dziś 6-raczki. To pierwszy taki przypadek w Polsce. Mama i Dzieci (4 dziewczynki i 2 chłopców) czują się dobrze (jak na tę wyjątkową sytuację)" – napisał Andrzej Duda. Prezydent pogratulował rodzicom i podziękował lekarzom

Najmniejsze dziecko waży około 800 gramów, a największe 1200. – Jesteśmy zaskoczeni in plus, ale oczywiście noworodki wymagają wsparcia oddechowego, odpowiedniego uruchomienia przewodu pokarmowego, niewielkiego stężenia tlenu do oddychania metoda nieinwazyjną. Jedno z niemowląt musiało zostać zaintubowane, ale liczymy, że to nie będzie trwało długo i że będziemy mogli w ciągu najbliższych 2-3 uwolnić od respiratora – powiedział w rozmowie w dziennikarzem RMF FM prof. Ryszard Lauterbach, kierownik Oddziału Klinicznego Neonatologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

Według statystyk sześcioraczki rodzą się raz na 4,7 miliarda ciąż na świecie. Taką ciążę trudno też doprowadzić do szczęśliwego finału. Poród nastąpił w 29. tygodniu.

Czytaj także:

Terlikowski: Musiałbym oszaleć, żeby z tego rezygnować tylko dlatego, że są w Kościele grzesznicy