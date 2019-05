Grzegorz Schetyna zabrał głos ws. roszczeń żydowskich

Podczas dzisiejszej konferencji prasowej Grzegorz Schetyna dostał pytanie, czy po ewentualnych wygranych wyborach PO będzie dążyło do wypłacenia Izraelowi "odszkodowań za II wojnę światową".

– Nie widzę żadnych możliwości, by strona polska mogła finansować oczekiwania jakiejkolwiek strony; te sprawy są już dawno zamknięte – ocenił lider Platformy Obywatelskiej.

"Efekt aktywności PiSu"

Schetyna podkreślił ponadto, że Polska od 1989 roku miała bardzo dobre relacje z Izraelem i to dopiero Prawo i Sprawiedliwość je popsuło. – To, co zdarzyło się z nimi ostatnio to „zasługa” polityki PiS. Konflikt, wojna, agresja i oskarżenia – mówił szef PO podczas konferencji prasowej.

– Dzisiaj atakowany jest polski ambasador w Tel Awiwie. To jest efekt aktywności rządu PiS. Jak najszybciej powinni zakończyć jakąkolwiek aktywność w ogóle rządową, a szczególnie w sprawach zagranicznych – mówił przewodniczący Platformy Obywatelskiej.