Awantura o spot posła PiS. Zareagował sam szef policji

KGP udostępniła na Twitterze pismo szefa policji skierowane do posła. Wynika z niego, że Opioła, szef sejmowej komisji ds. służb specjalnych, wykorzystał policję – bez jej zgody – w swoim spocie wyborczym.

Szymczyk napisał, że angażowanie policji do celów kampanii wyborczej jest w jego ocenie niedopuszczalne, a apolityczność tej formacji to jeden z fundamentów jej funkcjonowania.

"Mając powyższe na uwadze czuję się zbulwersowany i oszukany tą sytuacją. Na co dzień podlegli mi funkcjonariusze i pracownicy policji rzetelnie wykonują swoje obowiązki służąc społeczeństwu niezależnie od ich poglądów politycznych" – podkreśla komendant główny.

Szef policji prosi posła PiS o "odniesienie się do zaistniałej sytuacji" i chce, by polityk "niezwłocznie" zaprzestał wykorzystywania spotu w dalszej kampanii wyborczej.

W klipie Opioły pojawia się policyjny śmigłowiec Black Hawk. Pytany o tę sprawę w RMF FM, poseł tłumaczył: – Dla mnie jest to sytuacja niekomfortowa, że policja, którą bardzo szanuję i cenię... że jest dym o to. Wydaje mi się, że nie są to najważniejsze kwestie w kampanii wyborczej.