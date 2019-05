Opioła odwołany z komisji ds. służb specjalnych? Będzie głosowanie

Szef MSWiA o wniosku dotyczącym odwołania posła Opioły ze stanowiska szefa sejmowej komisji ds. służb specjalnych mówił podczas konferencji w Szczecinie.

Brudziński poinformował też, że Opioła powinien wycofać spot, w którym użyto policyjnego śmigłowca, a jeśli służby poniosły jakieś koszty przy jego tworzeniu, poseł powinien je pokryć.

Spór o spot posła PiS

KGP udostępniła na Twitterze pismo szefa policji skierowane do posła. Wynika z niego, że Opioła, szef sejmowej komisji ds. służb specjalnych, wykorzystał policję – bez jej zgody – w swoim spocie wyborczym. Szymczyk napisał, że angażowanie policji do celów kampanii wyborczej jest w jego ocenie niedopuszczalne, a apolityczność tej formacji to jeden z fundamentów jej funkcjonowania.

Na apel komendanta głównego policji szybko odpowiedział sam Opioła, który zapowiedział, że spot zdejmie. Jednocześnie szef komisji ds. służb specjalnych tłumaczył w rozmowie z serwisem wpolityce.pl, że użycie policyjnego śmigłowca miało być wyrazem szacunku dla pracy służb.

Czytaj także:

Policyjny śmigłowiec w spocie wyborczym. Poseł Opioła odpowiada szefowi policji