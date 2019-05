"Nakręcanie spirali mowy nienawiści". Ogórek pozwie "Sok z Buraka"

Na proflu udostępniony został nieprawdziwy cytat, jaki rzekomo miał paść z ust Magdaleny Ogórek, dziennikarki TVP. Ogórek miała stwierdzić, że "księża w czasie seksu z dzieckiem czują traumę większą niż ofiary". Wszystko w kontekście filmu "Tylko nie mówi nikomu" braci Sekielskicj. Dziennikarka nie ma zamiaru pozostać bezczynna i zapowiada wystąpienie na drogę sądową. "Na Fb Sok z Buraka zamieścił kompletnie wymyślony cytat i podpisał, że to moje słowa. Brawo Opozycjo. Nakręcacie mowę nienawiści. Jak coś mi się stanie to rozedrzecie szaty i będziecie w telewizjach opowiadać brednie „stop hejtowi, stop przemocy”?" – napisała Magdalena Ogórek na Twitterze. Ostatecznie "Sok z Buraka" usunął kłamliwy post.

– W każdej sytuacji moja reakcja na zmyślone cytaty będzie zdecydowana, z drogą sądową włącznie. To, co wykonał Sok..., to nakręcenie spirali mowy nienawiści w czystej postaci. Adam Bodnar odbył ostatnio konferencję prasową pt. „Powiedz hejtowi nie”. Jak widać troska Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczy tylko wybranych mediów – ja nie doczekałam się reakcji – mówi dziennikarka w rozmowie z portalem wirtualnemedia.pl.

