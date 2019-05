Rodowicz przyznaje, że nie podołała. "Shallow" w jej wykonaniu wywołało falę krytyki

Kwiatkowski i Rodowicz wystąpili w programie "Pytanie na śniadanie" na antenie TVP 2. Choć oboje są utalentowanymi artystami, jednak ich duetu nie można zaliczyć do udanych. Słuchacze szybko wyłapali fałszywe nuty, a Maryli Rodowicz oberwało się także za zbyt aktorskie zachowanie na scenie.

Komentarze pod nagraniem nie pozostawiają wątpliwości co do tego, jaki jest odbiór występu. "Z całym szacunkiem Pani Marylo ale proponuje wsiąść do pociągu byle jakiego i nie krzywdzić tej muzyki"; "Co ona robi na początku, jak Dawid mówi do niej "Marylo... Jesteś... Chodź..." ?:D Co to ma być? Zagranie, że niby jak Gaga w tym filmie? Nie, proszę, nie!!!"; "I odważyli się puścić to ludziom do śniadania?" – to tylko niektóre z nich.

W rozmowie z tabloidem "Fakt" artystka przyznała: "Prawda, to nie była moja tonacja. Ale to wyłącznie moja wina. Powinnam nalegać na wyższą tonację, ale zgodziłam się, bo Dawid tak chciał. Nic mnie nie usprawiedliwia. Powinnam być bardziej czujna i zrezygnować z projektu, który mi nie leżał".