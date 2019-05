SDP apeluje o wycofanie art. 212 KK. "Represje karne za wolność słowa"

Prawo i Sprawiedliwość obiecywało zniesienie w całości artykułu 212 Kodeksu Karnego, który zakłada nie tylko ściganie z urzędu za pomówienie, ale również kary nawet więzienia. To kontrowersyjny zapis, który uderza szczególnie w dziennikarzy i publicystów. Do tej pory artykuł 212 głosił, że za pomówienie za pomocą środków masowego komunikowania, grozi kara grzywny lub pozbawienia wolności nawet na rok czasu. Teraz jednak, zamiast likwidacji zapisu, Sejm przegłosował jego rozszerzenie.

Do artykułu dołączono paragraf, który mówi o "tworzeniu fałszywych dowodów na potwierdzenie nieprawdziwego zarzutu" i "nakłanianiu innych osób do potwierdzenia okoliczności objętych jego treścią". Jak podkreśla Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich, rozszerzenie przepisu oznacza wprowadzenie nowego przestępstwa i oznacza dalsze zaostrzenie artykułu, który miał zostać zniesiony. "Szczególnie bulwersujące jest przy tym objęcie tego przestępstwa ściganiem z urzędu, w sytuacji, gdy samo pomówienie ściga się na podstawie prywatnej skargi" – czytamy w komunikacie SDP.

Dziennikarze podpisani pod apelem zaznaczają, że rozszerzenie art. 212 jest utrwaleniem "patologii polskiego wymiaru sprawiedliwości poprzez utrzymywanie w nim represji karnych w sprawach dotyczących wolności słowa i wyrażania opinii, co dla dziennikarzy jest szczególnie dotkliwe". SDP podkreśla też, że zarówno na gruncie prawa krajowego, jak i międzynarodowego, wolność słowa i prasy to podstawowe swobody i wartości, do których ochrony obowiązane są wszystkie organy państwowe. "Proponowana regulacja prawna budzi nasz zdecydowany sprzeciw, nie sposób bowiem przyjąć, by wskazane wyżej orzeczenie miało się przyczynić do wzmocnienia demokracji czy respektowania zasady wolności słowa. Dlatego SDP apeluje do Senatu i Prezydenta o wycofanie się z tej zmiany i po raz kolejny apeluje do Parlamentu o całkowitą likwidację art. 212 kk." – podsumowują autorzy apelu.

Pod apelem do Senatu i Prezydenta podpisali się członkowie Stowarzyszenia, m. in.: Krzysztof Skowroński, Witold Gadowski, Jolanta Hajdasz, Piotr Legutko, Jadwiga Chmielowska, Aleksandra Rybińska, Mariusz Pilis, Stefan Truszczyński i Ireneusz Bruski.