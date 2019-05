"Przepraszam, że kiedyś pracowałam dla tego osobnika....". Fala komentarzy po słowach Cimoszewicza

"Co innego Polacy, którym bolszewicy majątki pozabierali po 1944, pół Polski odebrali i wypędzili z domostw - tym nic się nie należy, mogli się ci "białopolacy" ubezpieczyć, wstąpić do PZPR i dać się zwerbować bezpiece a potem wyjechać do rezydentury krypt. Statua w NY na szpiegi" - napisał na Twitterze Sławomir Cenckiewicz. To komentarz do słów Włodzimierza Cimoszewicza nt. ustawy 447.

– W naszym kraju za cnotę uważa się obronę tego, żeby nie zwrócić tego co się komuś należy tylko dlatego, że był Żydem, do tego ofiarą holokaustu – stwierdził wczoraj Włodzimierz Cimoszewicz w programie "Kropka nad i" na antenie TVN24. Słowa te padły w kontekście dyskusji wokół Ustawy 447. Przepisy w maju ubiegłego roku podpisał prezydent USA Donald Trump. Ustawa dot. mienia bezspadkowego ofiar holokaustu. Wypowiedz Cimoszewicza - warszawskiego kandydata Koalicji Europejskiej do PE - wywołały falę komentarzy. "Co innego Polacy, którym bolszewicy majątki pozabierali po 1944, pół Polski odebrali i wypędzili z domostw - tym nic się nie należy, mogli się ci "białopolacy" ubezpieczyć, wstąpić do PZPR i dać się zwerbować bezpiece a potem wyjechać do rezydentury krypt. Statua w NY na szpiegi" – skomentował dyrektor Wojskowego Biura Historycznego Sławomir Cenckiewicz. "Przepraszam, że kiedyś pracowałam dla tego osobnika...." – napisała Aleksandra Jakubowska.