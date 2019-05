"Walczyłem z polskim rządem". Timmermans na "domówce" u Biedronia

Wiceszef Komisji Europejskiej wziął wczoraj udział w spotkaniu wyborczym partii Wiosna. Wydarzenie zorganizowane w jednym z warszawskich klubów odbyło się pod hasłem "Domówka z Robertem Biedroniem i Fransem Timmermansem". Wcześniej obaj politycy przejechali się tramwajem przez centrum miasta.

W czasie spotkania Frans Timmermans wskazał trzy powody dla których zdecydował się wziąć w nim udział. Pierwszym jest to, że "Polacy są coraz bardziej za Europą". Jako drugi wymienił Wiosnę, którą określił jako partię "dla ludzi, którzy są otwarci, mają poglądy lewicowe, liberalne, ale w żadnej z partii nie czuli się dotąd do końca 'u siebie' i gdy przyszła Wiosna, wreszcie poczuli się, jak w domu".

Trzecim i ostatnim z wymienionych powodów jest Robert Biedroń. – W czasach, gdy to z całą pewnością nie było w Polsce łatwe, on stał mocno za tym, kim jest, w co wierzy, za swoją tożsamością, swoimi przekonaniami, za swymi politycznymi ideami. To odważny człowiek – ocenił.

W swoim wystąpieniu wiceszef Komisji Europejskiej mówił także o swojej "walce z polskim rządem". – Walczyłem z obecnym polskim rządem przez ostatnie trzy lata, ponieważ wierzę, że Polska zasługuje na niezależny system sprawiedliwości, system sądownictwa; niezależny od politycznych wpływów oraz ponieważ wiem, że przeważająca większość polskiego społeczeństwa zgadza się ze mną – mówił.