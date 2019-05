"Natychmiast". Jasna deklaracja Halickiego ws. związków partnerskich

Podczas ubiegłotygodniowego marszu opozycji "Polska w Europie" Rafał Grupiński z PO został zapytany przez jednego z uczestników tego wydarzenia o to, co Koalicja Europejska planuje zrobić z postulatem legalizacji związków partnerskich. Polityk, nie wiedząc że jest nagrywany, zdecydował się na szczere wyznanie. – Na pewno w tej sprawie działać progresywnie. Ale po dwudziestym którymś października – odparł Rafał Grupiński. – Po prostu musimy prowincje przyciągnąć do głosowania. (…) Stąd też dzisiaj nie eksponujemy tego za bardzo. Może to Rafał mówił w Warszawie, ale my już tego nie możemy mówić w... czy Świebodzinie. Tam nas ludzie przepędzą. To jest problem – dodał polityk.

O słowa te zapytany został dziś na antenie Radiowej Jedynki inny polityk PO – Andrzej Halicki. – Kilka lat temu nie byłbym tak bardzo otwarty na problematykę związków partnerskich. Popełniliśmy błąd, że nie przyjęliśmy odpowiedniej ustawy w poprzedniej kadencji, kiedy jeszcze rządziliśmy – przyznał Halicki. Polityk wyraził przekonanie, że w przyszłej kadencji Sejmu problem ten zostanie ustawowo uregulowany. Jego zdaniem, powinno to być zrobione "natychmiast", jak tylko PO zdobędzie większość w Sejmie.

Halicki został również zapytany czy podobnie myśli o adopcji dzieci przez pary homoseksualne. Tu polityk zaprzeczył. – O tym na pewno nie ma mowy – odparł.