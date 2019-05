"Głosując na PiS masz gwarancję, że głosujesz za lepszą przyszłością". PiS prezentuje nowy spot wyborczy

45-sekundowy spot składa się z dwóch segmentów. W pierwszej części młode małżeństwa opowiadają o poprawie swojej sytuacji materialnej. – Cieszyliśmy się, że wchodzimy do Unii Europejskiej, ale dopiero trzy lata temu poczuliśmy, że to my jesteśmy najważniejsi. Dziś mamy łatwiej, niż nasi rodzice, bo państwo naprawdę nas wspiera – mówi jedna z kobiet.

Z kolei druga część klipu, to zestawienie przemówień premiera Mateusza Morawieckiego i wicepremier Beaty Szydło. – Głosując na Prawo i Sprawiedliwość masz gwarancję, że głosujesz za lepszą przyszłością swojej rodziny. Że głosujesz za Polską – mówi na koniec premier Morawiecki.