Timmermans: Ja także byłem ofiarą księdza pedofila

Wiceszef Komisji Europejskiej Frans Timmernas przebywa z wizytą w Polsce, gdzie bierze udział w imprezach wyborczych Roberta Biedronia. Dziś obaj politycy wystąpili na wspólnej konferencji prasowej, podczas której Timmermans wyznał, że był ofiarą księdza pedofila.

– Ja także byłem ofiarą księdza-pedofila. Dlatego mówię to wszystkim ofiarom: nie wstydźcie się. To nie jest Wasza wina. Nie zrobiliście niczego złego. To wy jesteście ofiarami – wyznał polityk. Jak, podkreślił, Kościół katolicki jest także jego kościołem i nie ma w nim miejsca na bezkarność. – Wszystkie przypadki pedofilii muszą być dokładnie zbadane. Jeśli ktokolwiek dopuścił się zbrodni, jego miejsce jest w prokuraturze – wskazał.

– Mówię to jako ofiara pedofilii. Wybaczenie to jedna z najbardziej wyzwalających rzeczy, jakich doświadczyłem. Ale żeby tak się stało, sprawcy muszą przyznać się do winy i ponieść karę. A nie milczeć i być bezkarnymi – podkreślił.

Tym wyznaniem Frans Timmermans zabrał głos w dyskusji jaka toczy się w Polsce po filmie braci Sekielskich "Tylko nie mów nikomu" przedstawiającego historie ofiar księży pedofilii.