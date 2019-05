Kaczyński mocno o roszczeniach: To Niemcy napadli na Polskę i wymordowali prawie wszystkich Żydów

– W naszym kraju za cnotę uważa się obronę tego, żeby nie zwrócić tego co się komuś należy tylko dlatego, że był Żydem, do tego ofiarą holokaustu – stwierdził wczoraj Włodzimierz Cimoszewicz w programie "Kropka nad i" na antenie TVN24. Słowa te padły w kontekście dyskusji wokół Ustawy 447. Przepisy w maju ubiegłego roku podpisał prezydent USA Donald Trump. Ustawa dot. mienia bezspadkowego ofiar Holokaustu.

Do słów Cimoszewicza odniósł się dzisiaj prezes PiS Jarosław Kaczyński. – Ta wypowiedź ma jeszcze jedną charakterystyczną cechę. Jest pełna niechęci do Polski i Polaków. Zdumiewające, że nikt z Koalicji Europejskiej się od tego nie odciął. Jeśli chodzi o samo meritum. Pozwolę sobie użyć porównania: mamy dom, w którym mieszkają dwie rodziny. Jedna jest bardziej liczna, a druga mniej. Ten dom został napadnięty przez bandytów. Mniejsza rodzina zostaje niemal w całości wymordowana, a druga po części, a poza tym skatowana, poniżona. Następnie ktoś się domaga odszkodowań nie od tych, którzy napadli, ale od tych, którzy nie zostali wymordowani. Mamy do czynienia z czymś, co jest moralnie absurdalne. Na tego rodzaju roszczenia się nie godzimy i nie zamierzamy niczego płacić. To Niemcy napadli na Polskę, wymordowali prawie wszystkich Żydów. Ci, którzy przeżyli, zostali uratowani przez Polaków. To musiała być dużą grupa ludzi, która była gotowa zaryzykować, bo musiało współdziałać wielu Polaków – powiedział.

Jarosław Kaczyński podkreślił, że tylko władza PiS jest "jedyną prawdziwą gwarancją, że nie będziemy płacić i nie poniesiemy szkód godnościowych". – To byłoby przyznanie, że byliśmy sojusznikami Hitlera. Każdy, kto głosuje na Koalicję Europejską i mniejsze partie, które są często bardzo bojowe, to prowadzi do tego, że będziemy po raz kolejny poddani represjom ekonomicznym. Na to nie ma zgody – dodał.