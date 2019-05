W programie rekolekcji przewidziane są: konferencje ks. Piotra, uwielbienie, różaniec oraz adoracją z modlitwa o uzdrowienie duszy i ciała. Centralnym punktem każdego dnia rekolekcji będzie Eucharystia sprawowana w Kaplicy Matki Bożej na Jasnej Górze.

Rekolekcje skierowane są dla kobiet w wieku od 25 do 40 lat, a także mężczyzn w wieku od 25 do 45 lat pragnących znaleźć dobrego męża i dobrą żonę oraz zawrzeć sakramentalny związek małżeński.

Organizatorem rekolekcji jest grupa Niespokojnych Nadzieją działająca przy Bractwie Najświętszej Maryi Panny Królowej Korony Polski na Jasnej Górze i pod patronatem abp. Wacława Depo, metropolity częstochowskiego. Opiekę nad grupą sprawują o. Roman Wit, paulin oraz starsza bractwa – Maria Emanuel Dziemian.

Zapisy na rekolekcje dostępne są za pomocą formularza na stronie: www.bractwokrolowejpolski.pl lub www.avemaria.pl.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objął abp Wacław Depo, metropolita częstochowski oraz o. Marian Waligóra, przeor Jasnej Góry.

Grupa Niespokojnych Nadzieją powstała w odpowiedzi na zapotrzebowanie młodych ludzi poszukujących miłości i pragnących zawierzyć sprawę odnalezienia męża czy żony Niepokalanemu Sercu Maryi Królowej Polski, przyjeżdżających na Zawierzenia na Jasną Górę w pierwsze soboty miesiąca. Główną przesłanką powstania grupy było zatem stworzenie okazji ku możliwości wzajemnego poznania osób pragnących wypełnić powołanie do zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego i założenia rodziny na fundamentach wyznania rzymskokatolickiego.

Grupa Niespokojnych Nadzieją dedykowana jest pannom w wieku od 25 do 40 lat, a także kawalerom w wieku od 25 do 45 lat. Członkowie grupy pochodzą z całej Polski, wykonują różnorakie zawody i rozwijają się w wielu aspektach życia. Są to katolicy powołani do małżeństwa oraz pełni wiary, nadziei i miłości. Już tradycją stały się organizowane przez Niespokojnych Nadzieją bale z adekwatną liczbą zaproszonych pań i panów (Bal ze św. Andrzejem, Bal Sylwestrowy oraz Bal Karnawałowy), które stanowią główny trzon weekendowych wydarzeń bogatych w konferencje, modlitwę i wiele okazji do rozmowy. Jest to grupa otwarta na wszelkie inicjatywy. Każdy z uczestników może podjąć się organizacji balu, wyjazdu w góry, na kajaki, wyjścia do kina, wyjazdu za granicę, itp. Należy zauważyć, iż to sami członkowie grupy podejmują inicjatywę organizacji wydarzeń w czasie wolnym od pracy i pozostałych obowiązków.

Niespokojni Nadzieją, wzorując się na św. Janie Pawle II, który modlił się słowami: „Maryjo, Matko nadziei, bądź z nami na naszych drogach”, także pragną obecności Matki Bożej w swoim życiu. Owoce, jakie rodzą się w grupie Niespokojnych Nadzieją są pięknym świadectwem na to, jak Maryja uprasza potrzebne łaski oraz prowadzi po drogach życia.

Jak mówi Pismo, po owocach ich poznacie, a w naszej grupie „owoców” jest bardzo dużo: mamy już ponad 40 małżeństw osób, które się u nas poznały, w tym roku były już 3 a sześć jeszcze przed nami, urodziła się już 10 dzieci, a w niektórych małżeństwach są już dwójki dzieci. Członkowie grupy Niespokojnych zapraszani są na śluby, wesela i chrzciny. Młodzi spotykają się również na urodzinach poszczególnych osób, by razem przebywać i się nie tylko razem bawić, ale i przede wszystkim modlić.

W ramach różnych inicjatyw Niespokojnych bardzo ważne są te związane z modlitwą, prowadzimy sztafety modlitewne, odprawiane są w naszych intencjach Msze św. Po Balu Sylwestrowym zostało w naszych intencjach odprawionych sześćdziesiąt Eucharystii (z czego dziewięć Mszy św. odprawił abp Wacław Depo, metropolita częstochowski, a w tym 30 zostało odprawionych w Rzymie), a w intencji uczestników Balu karnawałowego zostało odprawionych trzydzieści Eucharystii. Dodatkowo członkowie grupy Niespokojnych corocznie uczestniczą w spotkaniach opłatkowych u abpa Wacława Depo, a sam metropolita często przewodniczy Mszom św. sprawowanym w intencji Niespokojnych Nadzieją.

Kolejną inicjatywą, którą organizują Niespokojni Nadzieją sa spotkania odbywające się w każdą pierwszą sobotę miesiąca na Jasnej Górze, w godz. 11.00-16.00. W programie jest konferencja, spotkanie w grupach oraz wspólna integracja. Jeżeli jesteś panną w wieku 25-40 lat lub kawalerem w wieku 25-45 lat mogącym zawrzeć sakramentalny związek małzeński zaprszamy do zapisywania się na stronie Niespokojnych Nadzieją na to spotkanie. Prowadzą je ojcowie paulini: o. Stanisław Kozakiewicz i o. Grzegorz Zakrzewski. Wszelkie informacje można uzyskać na stronie: http://bractwokrolowejpolski.pl/category/niespokojni-nadzieja/.

Po spotkaniu wszyscy obecni uczestniczą w modlitwie zawierzenia Najświętszej Maryi Królowej Korony Polski. Modlitwa ta trwa na Jasnej Górze od 16 lat, a organizuje ją działające przy Jasnej Górze Bractwo Najświętszej Mari Panny Królowej Korony Polski.